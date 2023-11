Il Tar rigetta il ricorso di Miceli, Tranchida resta sindaco di Trapani

Il Tar ha rigettato il ricorso presentato dal candidato sindaco di Trapani del centrodestra, Maurizio Miceli che aveva chiesto il riconteggio dei voti validi in 29 delle 67 sezioni del Comune di Trapani, sostenendo che ci fossero state delle irregolarità che avrebbe falsato i lrisultato delle elezioni amministrative. Le elezioni erano state vinte dal sindaco in carica Giacomo Tranchida. Il Tar ha dichiarato inammissibile anche l'altro ricorso presentato dal candidato Giovanna Romano, prima dei non eletti nella lista "Amo Trapani".