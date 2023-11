La giunta regionale approva la legge di stabilità, ecco il testo

Rafforzamento finanziario, contributi alle imprese che assumono, aumento delle risorse per i Comuni, fondi per il rinnovo del contratto dei dipendenti regionali e per la stabilizzazione del precariato storico, investimenti nei servizi essenziali e per il contrasto agli incendi. Sono questi alcuni punti del disegno di legge di stabilità regionale che vale 900 milioni di euro (su una mole complessiva del bilancio di 16,5 miliardi) e che è stato approvato oggi dal governo Schifani e presentato in conferenza stampa a Palazzo d'Orléans dal presidente della Regione Renato Schifani e dall'assessore all'Economia, Marco Falcone. Vede la luce un testo di 40 articoli che prevede anche l'accantonamento prudenziale di 900 milioni sul triennio nelle more del recepimento della riforma dell'accordo Stato-Regione sul ripiano decennale del disavanzo. Il ddl approderà adesso all'Assemblea regionale siciliana, per l'esame delle commissioni di merito e poi dell'Aula.

Il nuovo accordo finanziario della Regione Siciliana con lo Stato garantisce risorse aggiuntive per 350 milioni di euro nel 2024; l'accordo vale 2,2 miliardi di euro fino al 2027 e 4 miliardi di euro fino al 2030. La Legge di Stabilità prevede contributi alle imprese fino a 30 mila euro per ciascun lavoratore assunto (10mila euro all'anno). In totale, sono stati stanziati 300 milioni di euro nel triennio 2024-2026. La norma intende promuovere la stabilità dell'occupazione, favorendo le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel 2024. Come ulteriore incentivo, per favorire il rientro in Sicilia di cittadini che lavorano in imprese aventi sede e operanti esclusivamente all'estero, si prevede un contributo aggiuntivo di euro 15mila euro nel triennio (5mila euro annui) per ciascun lavoratore assunto.

"Siamo nel pieno rispetto della tabella di marcia che ci siamo prefissati, ora lavoriamo per conseguire l'obiettivo, di valenza storica, di approvare la Finanziaria entro dicembre". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, presentando oggi alla stampa la legge di stabilità regionale che vale 900 milioni di euro (su una mole complessiva del bilancio di 16,5 miliardi) e che è stata approvata oggi in giunta.