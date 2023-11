'Solarino chiama Australia', il sindaco 'stringe' col Gruppo Pelligra per futuri investimenti

Il prossimo 13 novembre alle 11.30 nell'Aula Consiliare "Falcone e Borsellino" del Comune di Solarino si terrà l'evento 'Solarino chiama Australia' al fine di celebrare l'importanza dei nostri emigrati in Australia ed il loro contributo che non hanno fatto mai mancare a favore del nostro territorio.

Interverranno, tra gli altri, Giuseppe Germano, sindaco di Solarino, Giovanni Caniglia, Amministratore Delegato della Pelligra Italia Holding s.r.l. in rappresentanza di Ross Pelligra, presidente della Pelligra Group e Cittadino Onorario del Comune di Solarino, Giorgio Silli, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, l'onorevole Saverio Romano, Giovanni Sudano, appassionato di Storia patria. L'occasione sarà utile anche per sottoscrivere un protocollo d'intesa tra la Pelligra Italia Holding s.r.l. ed il Comune di Solarino, a testimonianza dell'inizio ufficiale di un percorso virtuoso tra le parti con l'obiettivo di realizzare nel territorio solarinese attività imprenditoriali per la valorizzazione dei prodotti tipici, nonché altri filoni imprenditoriali propri del gruppo Pelligra.

(Nella foto Ross Pelligra con il sindaco di Solarino, Peppe Germano)