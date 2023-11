Il Palermo batte il Brescia e allontana la crisi, gol partita di Coulibaly

Torna al successo il Palermo e lo fa battendo il Brescia per 1-0 nel recupero della seconda giornata del campionato di Serie B.

A decidere la partita il gol nel primo tempo di Mamadou Coulibaly. Con questa vittoria i rosanero risalgono al terzo posto a un solo punto dal Venezia che occupa la seconda posizione. L'allenatore rosanero Eugenio Corini manda in campo dall'inizio Valente e Mancuso sugli esterni a dare manforte al capitano Brunori. A centrocampo torna dal primo minuto Coulibaly al rientro dall'infortunio e gioca con Stulac e Gomes; in difesa davanti al portiere Pigliacelli ci sono Mateju, Lucioni, Ceccaroni e Lund. In avvio di partita il tecnico è costretto a spendere la prima sostituzione per l'infortunio di Ceccaroni, al suo posto entra Marconi. La partita è bloccata, poche occasioni da gol, ma solo tiri dalla distanza che non impegnano i due portieri. A sbloccare la situazione è il Palermo alla prima occasione costruita con criterio: Brunori serve Valente in verticale sulla fascia destra che mette il pallone in mezzo dove Coulibaly di testa mette in rete. In chiusura di tempo ci prova anche Cistana dal limite, ma Mateju si mette sulla traiettoria del pallone e salva il risultato. Nel secondo tempo la partita stenta a decollare. Le squadre hanno paura di scoprirsi. Il Brescia dovrebbe fare qualcosa di più visto lo svantaggio, ma il Palermo fa muro con gli esterni offensivi a giocare molto bassi sulla linea di centrocampo. Corini inserisce Soleri e Di Mariano al posto di Brunori e Mancuso per provare a dare vivacità offensiva ai suoi e i rosanero costruiscono qualcosa in più, ma senza riuscire a trovare la via della rete.