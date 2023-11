Il Catania supera il turno di Coppa Italia battendo al 'Massimino' per 3 a 2 il Picerno. Non poteva esserci miglior debutto per Zeuli che ha sostituito in panchina, l'esonerato XXX.

Per i rossazzurri sono andati a segno Castellini (8') e Deli (53') ed unautoreta di Diop al 19'