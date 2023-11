Scicli, cede una tribuna durante lo spettacolo del circo: solo panico e paura

Tragedia sfiorata a Scicli durante uno spettacolo circense. Ha, infatti ceduto una tribuna dove avevano trovato posto diversi spettatori. Nel crollo è rimasta leggermente ferita una donna che è stata ricoverata in stato di choc all'ospedale Maggiore di Modica. Momenti di panico tra gli spettatori ma, per fortuna, nessuna grave conseguenza per il fuggi fuggi generale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Modica e un'ambulanza del 118.