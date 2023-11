Vittoria, tragedia sfiorata a Scoglitti: nella notte crolla una pensilina in legno

Tragedia sfiorata a Scoglitti. Nella frazione balneare di Vittoria, poco dopo mezzanotte, è, infatti, crollata una pensilina in legno agganciata ad una casa di vecchia costruzione. Il crollo si è verificato in via Regina Elena, molto frequentata di giorno anche perchè è vicino alla scuola "Leonardo Sciascia". A cedere, stando ai primi rilievi dei Vigili del Fuoco, sarebbero stati i supporti che agganciavano la pensilina al muro esterno e al tetto dell'abitazione. Nella frazione, soprattutto nella zona del centro storico, si è sentito un gran boato, che ha fatto pensare ad una scossa di terremoto. Alcune persone si sono riversate in strada. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i vigili urbani, che hanno transennato e messo in sicurezza la zona ed i tecnici del comune di Vittoria.