Pallavolo, serie C. Esordio vincente per l’Ardens Comiso. Domenica gara di cartello contro Planet Pedara

L’Ardens Comiso ha inaugurato con un successo il campionato di serie C femminile. Appena retrocessa dalla B2, la squadra allenata da Francesca Giucastro, ha vinto la gara casalinga di esordio contro la Cyclopis Mascalucia (Catania). L’Ardens ha vinto per tre a uno (25-21; 17-25; 25-18; 25-19 i parziali). Ha vinto il primo set, ha ceduto nel secondo e ha poi preso il largo con decisione nei due set successivi.

Domenica prossima la squadra biancorossa è attesa ancora da una gara casalinga, questa volta contro la Planet Strano di Pedara (Catania). La formazione etnea è anch’essa appena retrocessa dalla B-2, ma è una delle più titolate del torneo.

L’Ardens ricomincia con un roster composto interamente da atlete locali e con la riconfermata allenatrice Francesca Giucastro in panchina. Insieme a lei ci sarà anche Katia Spagna, che è anche allenatrice delle giovanili, insieme a Maria Giovanna Pillitteri e Concetta Marchisciana, rientrata all’Ardens dopo un anno di pausa. Marchisciana allenerà anche la squadra di Prima Divisione.

Nell’organico ci saranno Sara Pace, confermata della passata stagione, schiacciatrice, giocatrice di esperienza a dispetto dei suoi soli 24 anni, che sarà anche capitano, Maria Aliano, schiacciatrice, di Ragusa, Alice Chiarandà (centrale), Giada Inghilterra (centrale), Eliana Licata (palleggiatrice), Simona Moraru (opposto), Martina Romano (palleggiatrice), Alessandra Migliorisi (libero), di Vittoria, Giulia Bellassai (libero), Clara Meli (universale), Alessia Scibilia (universale), Miriam Battaglia (centrale), Margherita Cilia (centrale), Stella Peligra (schiacciatrice), Marta Pace (opposto).

Fatta accezione per Maria Aliano, di Ragusa e Alessandra Migliorisi, di Vittoria, tutte le atlete sono di Comiso. La società ha confermato alcune atlete della passata stagione (Sara Pace, Alice Chiarandà, Alessandra Migliorisi, Eliana Licata) ed ha attinto alle giovanili promuovendo in prima squadra le atlete che nella passata stagione avevano disputato il campionato di Prima Divisione. Continua, quindi, la tradizione dell’Ardens, da sempre fucina di giovani atlete e culla dei valori universali dello sport. La società ha anche ingaggiato l’inglese Sam Turner, cestista di valore, come preparatore atletico.

“Puntiamo ad un campionato di assestamento – spiega il direttore generale Salvatore Cosentino – la passata stagione, per una serie di sfortunate coincidenze, ci ha visto retrocesse. Ripartiamo con la voglia di fare bene e con un gruppo di atlete di grandi potenzialità, che possono crescere e migliorare. Il primo successo fa bene al morale. Ora affronteremo la Planet Strano. È una partita molto difficile perché la Planet è una squadra costruita per vincere il campionato, grazie anche ad un importante investimento economico. Ma noi avremo dalla nostra l’entusiasmo, la coscienza dei nostri mezzi e il sostegno del nostro pubblico”.