Caro voli in Sicilia con l'arrivo del Natale, Confcommercio: soluzioni di sistema

Con l'approssimarsi delle festività natalizie è tornato puntualmente il caro voli per spostarsi su e dalle Isole maggiori. Le tariffe e i costi aggiuntivi più o meno trasparenti stanno nuovamente limitando il diritto alla mobilità dei cittadini italiani e dei turisti stranieri, con difficoltà per le agenzie di viaggio che lavorano sulle tratte nazionali o sull'incoming che poi prevede spostamenti interni all'Italia". Lo denuncia Franco Gattinoni, presidente della Federazione turismo organizzato di Confcommercio.

"Non è accettabile che andare in Sicilia o in Sardegna costi più che volare su New York. L'Antitrust ha già aperto un'istruttoria sul mercato che riguarda la Sicilia e noi abbiamo dato il nostro contributo in termini di dati e informazioni - aggiunge Gattinoni -. Ma è chiaro che a fronte di un mercato tutt'altro che sano e competitivo servono soluzioni di sistema e un ridisegno strategico complessivo del settore dei voli, cui siamo pronti a dare il nostro apporto nell'ambito del tavolo istituzionale ad hoc, del quale sollecitiamo a questo punto una convocazione".

"Le misure governative del decreto Asset non possono risolvere tutti i problemi - conclude il presidente Fto - Ma è necessario che i vettori rispettino il lavoro di tutti gli operatori della filiera, a cominciare da agenzie di viaggio e tour operator, e che osservino tutte le tutele previste per il viaggiatore dal Regolamento 261 del 2004".