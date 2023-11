Ordine pubblico a Noto, studenti del Reali chiedono "più sicurezza"

Studenti del 'Matteo Raeli ' di Noto pronti a scendere in piazza per chiedere maggiore sicurezza. Ragazzi ed insegnanti sono preoccupati per le ripetute incursioni nel plesso Pitagora, dove sono stati mandati in frantumi i vetri della palestra, mentre escrementi sono stati trovati all'interno del cortile. Indice puntato contro gli abitanti del quartiere i cosidetti 'caminanti'. Gli insegnanti sono anche preoccupati per le auto che lasciano in sosta, alcune trovate con i deflettori spaccati o le serrature forzate . Della situazione sull'ordine pubblico a Noto, è stato informato il sindaco Corrado Figura. Al 'Raeli' studenti e prof stanno valutando se andare in piazza lunedì per una manifestazione di protesta.