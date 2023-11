Palermo, alla Libreria Tante Storie si presenta "La numismatica detective" di Linda Scaffidi

"La numismatica detective. Indagine a Siracusa": è il libro della scrittrice palermitana Linda Scaffidi che sarà presentato domani, venerdì 10, alla Libreria Tante Storie di via Ludovico Ariosto. A dialogare con l'autrice sarà il libraio Giuseppe Castronovo. L'appuntamento culturale è alle 18 alla Libreria Tante Storie.

Protagonista del romanzo è Aurelia che gestisce una bottega di numismatica in centro a Siracusa. Quando, dopo essere stata abbandonata all'altare dal suo fidanzato storico, incontra Attilio decide di uscire dalla sua comfort zone e lasciarsi corteggiare. Anche se non sa nulla di storia antica, sembra però essere romantico e passionale, e questo le basta. Finché un giorno le chiede di stimare una misteriosa moneta greca di dubbia provenienza. Seppur conscia dei potenziali rischi, Aurelia non riesce a resistere alla tentazione di ricostruire le origini del prezioso reperto, mettendosi nei guai. Tra inganni, travestimenti e gioielli antichi, la confortante routine di Aurelia verrà definitivamente stravolta...

Linda Scaffidi nasce a Palermo nel 1978, dove consegue la laurea in Mediazione Linguistica. Nel 2003 a Milano frequenta il Master di Specializzazione in Traduzione Economica e Finanziaria. Ha tenuto corsi di inglese e internazionalizzazione in molte aziende.