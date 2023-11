La studentessa di Solarino travolta e uccisa a Catania: s'ipotizza l'omicidio stradale in concorso

Dovrebbe essere eseguita domani, salvo imprevisti, l'autopsia sul corpo di Chiara Adorno, la studentessa di 19 anni di Solarino, travolta e uccisa da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Andrea Doria , alla Circonvallazione di Catania. I genitori della ragazza sono a casa, chiusi nel loro dolore in attesa che la Procura di Catania, che ha aperto un'inchiesta, riconsegni la salma per i funerali. Pure questa mattina il sindaco di Solarino, Peppe Germano, si è recato nell'abitazione di via Silvio Pellico dove abita la famiglia Adorno. "Il dolore è insopportabile - dice il sindaco - Non può esserci rassegnazione per una fine così atroce. Quello che mi fa impazzire - prosegue il primo cittadino - è che un figlio esce da casa con i suoi piedi e rientra dentro una bara. Tragedie come queste non dovrebbero mai succedere". Chiara Adorno che si trovava insieme al fidanzato, C.T., anche lui di Solarino, è stata prima centrata da un Sh Honda e poi da un'auto, una Punto, che l'ha praticamente uccisa. "Ho visto anche il ragazzo a casa di Chiara - dice il sindaco - è moralmente distrutto, ma è praticamente rimasto illeso nel micidiale impatto".

Secondo quanto si apprende da fonti investigative, la Procura di Catania prima di formulare l'accusa, attende la relazione della polizia locale, intervenuta sul posto. L'ipotesi di reato è di omicidio stradale in concorso.