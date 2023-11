Ferrovie, riaperta la sala d'attesa della stazione di Scalea

E' stata riaperta al pubblico la sala d'attesa della stazione ferroviaria di Scalea, oggetto di lavori di ristrutturazione e modernizzazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana che interessano l'intero edificio dal punto di vista architettonico, infrastrutturale, tecnologico e improntati in particolar modo all'accessibilità degli spazi ai viaggiatori.

Si tratta di opere per circa 3,5 milioni di euro derivanti dal Pnrr e confluite nelle progettazioni messe in campo da Rfi nell'ambito del Piano di investimenti denominato Easy and smart station.

I nuovi ambienti della sala d'attesa sono stati totalmente ripensati e sono caratterizzati da elementi di colore verde, tra cui una parete artistica, che conferiscono un aspetto "green" agli spazi.