Catania, task force della Polizia a San Berillo contro degrado e illegalità

Task Force della Polizia di Stato di Catania a San Berillo Vecchio, per contrastare i fenomeni criminali e garantire sicurezza ai cittadini che vivono nel quartiere.

Con queste finalità, ieri mattina, gli agenti del Commissariato Centrale, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale e la Polizia Stradale hanno svolto servizi di controllo del territorio, identificando numerose persone e pattugliando l’intero quartiere, con il concorso delle pattuglie della Polizia Locale.

In particolare, nel corso dei servizi, è stato effettuata una capillare perlustrazione di tutte le strade interne al rione, anche con il supporto delle unità cinofile per la ricerca di sostanze stupefacenti, spesso occultate in anfratti murari. Gli agenti hanno, poi, controllato 24 persone sottoposte ad arresti e/o a detenzione domiciliare.

Nel corso dell’attività di pattugliamento, inoltre, è stato identificato un parcheggiatore abusivo, al quale sono state applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Complessivamente, il monitoraggio ha consentito di identificare 139 persone, tra cui 34 pregiudicati, e controllare 78 veicoli.

Sono state accertate, inoltre, 78 violazioni al Codice della Strada, sequestrati 9 veicoli per mancanza di copertura assicurativa per la responsabilità civile, mentre 7 sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Tra questi 5 motocicli, il cui conducente non indossava il casco. Rimossi coattivamente, inoltre, 4 autoveicoli, parcheggiati in divieto di sosta.

Sono stati effettuati anche diversi controlli a esercizi commerciali, tutti con esito negativo.

Nel corso delle attività di perlustrazione, inoltre, con l’ausilio di tecnici dell’ENEL, sono state eseguiti accertamenti sui contatori di 20 immobili per verificare eventuali prelievi irregolari di energia elettrica.

Infine, nell’ottica di ripristinare il decoro nello storico quartiere, è stata fatta intervenire la società incaricata della raccolta rifiuti per rimuovere elettrodomestici, oggetti di arredamento e suppellettili abbandonate sul suolo pubblico.