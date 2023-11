Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano: pubblicato bando 2024

È stato pubblicato sul sito www.occhibluonlus.com il bando per la nona edizione del Premio giornalistico internazionale “Cristiana Matano”, dedicato alla giornalista di origine campana, ma siciliana d’adozione, prematuramente scomparsa l’8 luglio 2015 e che riposa a Lampedusa. L’associazione Occhiblu ETS, organizzatrice dell’evento, per l’edizione 2024 ha scelto come tema: “GUERRE E MIGRAZIONI, DA LAMPEDUSA ALLE ALTRE TERRE DI CONFINE DEL MONDO: RACCONTI DI VITA, DI SPERANZE E DI DIRITTI”. Il Premio è riservato ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri autori di articoli, inchieste e servizi andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online (regolarmente registrate), tra il 1° giugno 2023 e il 30 aprile 2024, termine ultimo per partecipare al Premio.

La maggiore isola delle Pelagie, dal 7 al 9 luglio 2024 ospiterà “Lampedus’Amore - Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano”, diventando ancora una volta il luogo simbolo in cui per tre giorni si concentreranno numerosi appuntamenti che ruoteranno attorno al Premio. Giornalismo e cultura, solidarietà e integrazione, musica e teatro, convegni e mostre, sport e letteratura saranno gli appuntamenti che terranno viva l’attenzione verso l’ultimo lembo d’Italia e d’Europa, terra di frontiera e di accoglienza, di emergenze e di tragedie, ma anche di straordinarie bellezze paesaggistiche.

Al termine della manifestazione saranno consegnati i riconoscimenti che, dal 2016, rappresentano un appuntamento ormai tradizionale e di successo. Il programma completo della manifestazione sarà diffuso nella primavera del 2024.

Info: www.occhibluonlus.com