Prelievo multiorgani all'ospedale di Siracusa

Nei giorni scorsi è stato eseguito all’ospedale Umberto primo di Siracusa un prelievo multiorgani, il terzo che si realizza in queste ultime settimane, che conferma la grande sensibilità dei siracusani sul tema della donazione degli organi.

Il donatore, un uomo di 74 anni, ricoverato nel reparto di Rianimazione, è deceduto per una encefalopatia postanossica associata ad una lesione cerebrovascolare acuta. Questa donazione è stata resa possibile grazie al SI espresso in vita dal paziente con il rinnovo della carta d’identità e dalla generosità dei familiari che, apprendendo la volontà del loro congiunto, hanno manifestato la loro posizione favorevole nei confronti della donazione.

Il coordinatore aziendale per i Prelievi e i Trapianti d’organo Graziella Basso, ha attivato la Commissione per l’accertamento di morte cerebrale, la valutazione d’idoneità degli organi e lavorato in stretto e continuo dialogo con il Centro Regionale Trapianti della Sicilia. Sono stati prelevati fegato e reni dall’equipe chirurgica dell’Ismett di Palermo, le cornee sono state inviate alla Fondazione Banca degli Occhi di Mestre.