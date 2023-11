Siracusa, il team di Blue Marine visita l'Area del Plemmirio

Il team di Blue Marine Foundation ha visitato a Siracusa l’Area Marina Protetta del Plemmirio per l’avvio del progetto finalizzato alla tutela dei siti di nidificazione della tartaruga Caretta caretta e delle praterie di Posidonia oceanica. La visita si inserisce nell’ambito dell’iniziativa #Blue4ItalianMPAs che sostiene il miglioramento della gestione di diverse aree marine protette in Italia.

Il progetto partirà con il monitoraggio delle aree interessate di pertinenza dell’Area Marina Protetta Plemmirio e permetterà di identificare le azioni più idonee per tutelare habitat e specie protetti importanti per gli equilibri ecosistemici.