Spara a un gatto a Partinico, poi lo fa sbranare dai suoi cani: denunciato

Un video su Tik-Tok di un uomo a Partinico, in provincia di Palermo, armato di fucile che aizza tre cani, presumibilmente di sua proprietà, all'inseguimento di un gatto indifeso. A denunciarlo l'associazione LNDC Animal Protection. L'uomo, continuando a riprendere la scena, gli spara facendolo cadere al suolo, ferito e senza scampo. Poi, i cani, probabilmente abituati a questo tipo di attività predatoria, vanno all'attacco e si avventano sul malcapitato non lasciandogli alcuna possibilità di salvezza. "Non gliela faremo passare liscia. Questo cacciatore, perché non saprei in quale altro modo definire un uomo armato che si accompagna a cani chiaramente abituati a praticare questo tipo di attività, deve pagare per quello che ha fatto - commenta Piera Rosati, Presidente di LNDC Animal Protection - Spero vivamente che la nostra denuncia, per il reato di uccisione di animale, renda giustizia alle tante vittime di quest'uomo. Non possiamo permettere che passi il concetto di una bravata da social, deve essere chiaro che si tratta bensì di un atto vile che costituisce reato".