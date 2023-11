Comiso, appalto del PalaRoma con fondi PNRR: il Tar sospende atti di gara

Si complica l'iter dei lavori del Palazzetto dello Sport di Comiso. Quest’estate, infatti, il Comune, tramite la Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud, ha indetto una gara per l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione di lavori sul PalaRoma e la relativa area, del valore di due milioni e mezzo di euro, da finanziare mediante risorse del PNRR.

Nello svolgimento della gara era risultata prima classificata un’impresa palermitana, poi esclusa per asserita insussistenza dei requisiti tecnico-professionali del progettista indicato.

L’impresa, assistita dall’Avvocato Rosalia Sissi Gagliardo, ha impugnato la propria esclusione innanzi al TAR Catania, ritenendola illegittima. Con ordinanza dell’8 novembre scorso il TAR ha sospeso gli atti impugnati fino alla prossima udienza, in quanto il Comune di Comiso non ha provato che un’eventuale sospensiva avrebbe determinato la perdita dei finanziamenti del PNRR. Al momento, quindi, il comune di Comiso non può sottoscrivere il contratto con l’altra impresa individuata come aggiudicataria e dovrà attendere gli esiti giudiziari.