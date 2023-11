Catania, vernice rossa sulla fontana dei 'Malavoglia':" La Sicilia naufraga"

- Un blocco stradale e vernice rossa nell'acqua di una fontana: sono le due azioni di "disobbedienza civile" messe in atto questa mattina a Catania da diversi cittadine e cittadini aderenti alla campagna 'Fondo riparazione', promossa da Ultima Generazione. La prima azione e' stata il blocco stradale, davanti al tribunale di Catania. A partire dalle 8.30 circa in sette si sono seduti sulla carreggiata e hanno bloccato la libera circolazione delle auto, srotolando striscioni con la scritta 'Fondo riparazione'. Quattro cittadini si sono legati tra loro con una catenina di metallo. Le forze dell'ordine sono arrivate poco dopo, hanno sgomberato la carreggiata intorno alle 9, hanno reciso la catena con delle tenaglie, e portato tutti i manifestanti, che hanno reagito facendo resistenza passiva, in Questura.

"Oggi - ha detto Alessandra, un'attivista - siamo davanti al tribunale di Catania, qui un mese fa i giudici Apostolico e Cupri hanno liberato 14 migranti da un centro di detenzione ritenendo illegittimo il decreto Cutro. Questi giudici hanno deciso di opporsi a una legge ingiusta, fatta da un governo che reprime tutto quello che e' scomodo. Per lo stesso motivo, una settimana fa sono state arrestate Mida, Silvia ed Ettore che si erano sedute in strada come noi oggi per denunciare un governo che non tutela i propri cittadini. Questo e' il momento in cui tutte dobbiamo prendere una posizione e opporci alle ingiustizie: dobbiamo difendere la sicurezza di tutte le persone e ognuna di noi ha il potere di farlo". La seconda azione e' stata, nelo stesso momento dell'inizio del blocco stradale, il coloramento della Fontana dei Malavoglia: tre manifestanti hanno versato vernice lavabile arancione sul monumento e hanno sventolato il medesimo striscione, parlando della gravita' della crisi climatica e della necessita' dello stato di prendersi cura dei propri cittadini. Poco meno di mezzora dopo sono arrivate le forze dell'ordine e hanno portato via i manifestanti. "Io sono Geo - spiega un'altra attivista - sono una persona siciliana e oggi ho lanciato a Catania della vernice su uno dei monumenti piu' importanti di questa citta': il Naufragio della Provvidenza, uno dei capisaldi dei Malavoglia di Verga, scrittore siciliano. Ho fatto questo gesto, perche' attualmente questo e' quello che sta facendo il governo italiano nei nostri confronti e nei confronti delle persone migranti, che si fanno chilometri per salvarsi dalle loro situazioni, dovute anche alla crisi climatica. Prima o poi tocchera' anche a noi migrare, perche' la Sicilia sta andando incontro a devastazione ambientale e crisi idrica. Abbiamo bisogno di ribellarci".