Arcivescovo di Reggio Calabria vicino a operatori psichiatrici

L'arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, monsignor Fortunato Morrone, ha inteso manifestare la propria "vicinanza e solidarietà agli operatori sanitari che lavorano nelle strutture psichiatriche che accolgono le persone più fragili tra la nostra gente". Il presule "esorta pertanto le Istituzioni ad accogliere le istanze ragionevoli degli operatori del settore che lavorano per la dignità di questi pazienti così duramente provati. Anche per questo, è necessario che venga rispettato e attuato l'articolo 32 della Costituzione. Tale pronunciamento della nostra carta costituzionale garantisce i diritti sia degli ammalati che dei loro familiari e tutela anche gli operatori del settore". Morrone auspica che "l'incontro di lunedì 13 tra i sindacati e le istituzioni regionali, permetta di sbloccare la vertenza e consenta la riapertura delle strutture psichiatriche e il ripristino dei servizi. Perché si arrivi alla risoluzione della problematica - conclude - la via maestra è necessariamente il dialogo rispettoso e costruttivo tra le parti: Istituzioni, familiari dei pazienti, sindacati e imprenditori". L'arcivescovo, rinnovando "vicinanza agli ammalati, ai lavoratori del settore e ai rappresentanti delle Istituzioni coinvolte, si impegna, per quanto è nelle sue possibilità, a seguire la vicenda". Un gruppo di lavoratori delle strutture psichiatriche reggine, aderenti all'Usb e al CooLap, da tre giorni stanno occupando un'area degli uffici della direzione generale dell'Asp di Reggio Calabria.