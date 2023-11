Si combatte a Gaza attorno all'ospedale Shifa, gli Usa: troppi palestinesi morti

Combattimenti in corso a Gaza attorno all'ospedale al Shifa, dove secondo le forze israeliane si nasconde la raccaforte di Hamas. Lo affermano, secondo le ultime news di oggi 10 novembre 2023, Hamas e media palestinesi, secondo cui i militari israeliani sono anche attorno all'ospedale Rantisi. "Israele non cerca di conquistare, occupare o governare Gaza”, ha intanto rinadito il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, sottolineando però che sarà necessaria “una forza credibile” per porre fine al dominio di Hamas sul territorio. Dovrebbe scattare oggi la tregua quotidiana di 4 ore concessa da Israele per permettere l'assistenza umanitaria e la fuga dei civili. Intanto l'Iran avverte: "Ampliamento guerra inevitabile".

Il direttore dell'ospedale Al Shifa ha affermato questa mattina che uno degli edifici dell'ospedale è stato colpito e danneggiato da un attacco israeliano. Secondo il direttore l'edificio colpito viene utilizzato per le emergenze mediche e accoglie rifugiati. A quanto riferisce un corrispondente della Bbc a Gaza, le forze israeliane hanno circondato l'ospedale su quattro lati e si trovano a circa 250 metri di distanza. Le forze israeliane di difesa (Idf) hanno diffuso ieri notte il video dell'interrogatorio di terroristi catturati il 7 ottobre, secondo i quali i leader di Hamas, e forse anche il capo Yahia Sinwar, si nascondono all'ospedale al Shifa.

“Ciò che vogliamo è una Gaza smilitarizzata, deradicalizzata e ricostruita”, ha affermato. “Dobbiamo distruggere Hamas, non solo per il nostro bene, ma per il bene di tutti”. Netanyahu ha poi insistito sul fatto che il cessate il fuoco non è un'opzione, anche se le operazioni a Gaza hanno richiesto "più tempo" del previsto. "Un cessate il fuoco con Hamas significa arrendersi a Hamas, arrendersi al terrore e la vittoria dell'asse del terrore iraniano, quindi non ci sarà un cessate il fuoco senza il rilascio degli ostaggi israeliani", ha detto.

Usa: "Troppi palestinesi uccisi"

"Troppi palestinesi sono stati uccisi, troppi hanno sofferto nelle ultime settimane" e "vogliamo fare tutto il possibile per evitare danni e aumentare l'assistenza per loro", motivo per cui "continueremo a parlare con Israele dei passi concreti da fare per questi obiettivi". Lo ha detto da Nuova Delhi Antony Blinken in dichiarazioni rilanciate dalla Cnn, le più forti del segretario di Stato Usa sulle vittime civili del conflitto tra Israele e Hamas. Blinken ha ribadito l'impegno per "riportare a casa gli ostaggi" trattenuti a Gaza dal 7 ottobre ed evitare l'allargamento del conflitto.

Il segretario di Stato ha lodato Israele per l'annuncio di quotidiane pause umanitarie a Gaza, ma - ha detto - "si può e si deve fare di più per ridurre i danni per i civili palestinesi". Il segretario di Stato Usa ha riconosciuto che "sono stati fatti progressi" dal suo incontro di venerdì scorso a Tel Aviv con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. "Niente sfollamento forzato dei palestinesi da Gaza. No all'uso di Gaza come piattaforma per lanciare attacchi terroristici o di altro tipo contro Israele - ha rimarcato Blinken - Niente riduzione del territorio di Gaza e un impegno alla governance palestinese per Gaza e la Cisgiordania, in modo unificato". E queste sono, ha precisato, alcune delle "idee presentate" e "condivise da altri". "Abbiamo piani concreti, cose concrete su cui lavoriamo" per aumentare l'assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza, ha assicurato. E in questo momento, ha puntualizzato, si è nella fase di passaggio dall' "intesa all'attuazione".