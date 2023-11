Ragusa, conferenza sulla cachessia tumorale organizzata da Lions e Airc

Lunedì 13 novembre alle ore 16,30 presso la sala AVIS di via Vittorio Emanuele Orlando si terrà a cura dei Lions Club Ragusa della ottava circoscrizione e dell’AIRC una conferenza sulla cachessia tumorale . Relatrice sarà la dr.ssa Rosanna Piccirillo, capo del laboratorio di fisiopatologia muscolare del dipartimento di neuroscienze dell’ Istituto Mario Negri di Milano. La cachessia neoplastica è una condizione di graduale indebolimento biologico caratterizzata da involontaria perdita di massa muscolare. Essa si accompagna a svariate condizioni cliniche, malattie croniche di tipo infiammatorio, immunitario, neurodegenerativo, cardiologico, oltre che nelle neoplasie. Dal punto di vista clinico all’ indebolimento muscolare si associa perdita involontaria di peso corporeo maggiore del 5% in 6 mesi, difficoltà a camminare e a muoversi, stanchezza generalizzata e debolezza, alterazione del sonno e mancanza di appetito dolore, perdita del gusto, nausea depressione. Quello che bisogna fare è combattere la cachessia per migliorare la qualità della vita. La dr.ssa Rosanna Piccirillo ha scoperto che il muscolo sottoposto a regolare esercizio aerobico, produce una proteina che protegge la massa muscolare stessa dalla cachessia. Questa proteina è il musclin. L’iniziativa è inserita tra gli appuntamenti de “ i giorni della ricerca” che AIRC organizza ogni anno nel mese di novembre su tutto il territorio nazionale. I lavori saranno introdotti da Melania Carrubba presidente della VIII circoscrizione Ragusa che unisce i Lions club Ragusa Host, Vittoria, Modica, Comiso, Scicli, Ragusa Monti Iblei, Ragusa Valli Barocche.