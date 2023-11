Cambia la viabilità a Portopalo, riapre via Vittorio Emanuele

Sembrano esserci alcune modifiche alla viabilità a partire da domani, con la riapertura del tratto stradale di via Vittorio Emanuele in direzione Porto a senso unico. L'area pedonale di Portopalo di Capo Passero, rimarrà attiva nei due quartieri adiacenti la Chiesa di "San Gaetano", con progetti per ulteriori miglioramenti nelle prossime settimane. Inoltre, sembrano esserci piani per ripristinare la chiusura della viabilità con l'istituzione di un'Isola pedonale durante l'estate o per eventi speciali, parte di un nuovo piano di viabilità in fase di studio.