Vittoria, affidato servizio pulizia Castello dei Conti di Modica

L'Amministrazione Comunale di Vittoria, ha affidato alla Cooperativa "Volta Pagina" le attività di pulizia del Castello dei Conti di Modica. Questa iniziativa fa parte del progetto “TuttiaFare”, che coinvolge tre ragazzi diversamente abili appartenenti alla cooperativa. La firma con la stipula del contratto di lavoro è stata firmata questa mattina.

I tre giovani che partecipano al progetto si occuperanno della pulizia e igiene degli ambienti del castello, nonché della cura del verde e della potatura nelle aree circostanti. Questa iniziativa non solo contribuirà al mantenimento e alla valorizzazione di uno dei luoghi storici della nostra comunità ma rappresenta anche un importante passo avanti nell'inclusione sociale e professionale di giovani con abilità diverse.

I ragazzi coinvolti nel progetto “TuttiaFare” mettono a disposizione della collettività le loro competenze professionali, dimostrando concretamente che tutti possono contribuire in modo significativo alla vita della comunità. La cooperativa “Volta Pagina” sosterrà questi giovani nell'ottenere risultati concreti, anche dal punto di vista lavorativo, fornendo loro l'opportunità di sentirsi utili e stimolati nell'iniziativa e negli obiettivi personali e professionali.

Il Sindaco Francesco Aiello considera positivamente tutta la iniziativa, sottolineando l'importanza di progetti di integrazione e inclusione sociale. "Dare la possibilità a tanti giovani di mettersi in gioco rappresenta un vero e proprio riscatto sociale - ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello -. Siamo orgogliosi di supportare progetti come “TuttiaFare” e guardiamo avanti con l'obiettivo di implementare ulteriori iniziative di questo genere nel futuro."