Lav Ragusa, Resi Iurato nuova responsabile: sostituisce Biagio Battaglia

Passaggio ufficiale del testimone fra Biagio Battaglia e Resi Iurato alla guida della Lav (Lega anti vivisezione) iblea. Il passaggio delle consegne è stata l'occasione per tracciare un bilancio dell'attività della Lav in provincia di Ragusa.

"Numerosi anni trascorsi per la tutela dei diritti degli animali; di tutti gli animali - affermano Biagio Battaglia e Resi Iurato - con centinaia di iniziative di informazione e sensibilizzazione realizzate in provincia di Ragusa fin dai primi anni ‘90, la lotta durissima contro il giro di scommesse clandestine riguardo il combattimento tra cani, le manifestazioni di piazza che hanno portato alla cancellazione totale di tutti i palii di cavalli organizzati da istituzioni pubbliche, e che si correvano in vari Comuni della provincia iblea, la collaborazione alle indagini delle forze dell’Ordine che hanno debellato le corse clandestine di cavalli. E poi la scoperta del primo combattimento di galli in Italia, con relative denunce e condanne, decine gli incontri con studenti, centinaia e centinaia di casi di maltrattamento seguiti, migliaia le adozioni di cani e gatti. Indimenticabile, infine, l’azione di fortissima pressione sulle istituzioni locali, regionali e nazionali, per la costruzione a Ragusa, Vittoria e Modica, degli attuali tre Rifugi pubblici per randagi. Una campagna animalista che esplose con grande clamore all’indomani della morte del piccolo Giuseppe Brafa; un bambino ucciso non solo da un branco di cani, ma dalla negligenza, dall’inerzia e dalla superficialità della classe dirigente sanitaria e politica di quegli anni".

"La certezza che emerge - concludono - è che il lavoro di questi tre decenni non è stato né vano né scontato, e di questo ne siamo contenti e – lasciatecelo dire – anche fieri. D’altronde, anche l’aver subito ben due attentati incendiari (il primo presso una sede di appoggio a Ragusa e il secondo a Comiso ad un nostro autoveicolo), “ha certificato” il grado di fastidio procurato a quei circuiti che vorrebbero speculare sullo sfruttamento e la mercificazione degli animali senza venire ostacolati. Oggi, ci sono decine di altre Associazioni e centinaia di straordinarie persone volontarie che costituiscono un patrimonio di cultura e di buone pratiche insostituibile per il grado di civiltà della nostra provincia. La LAV continuerà, nei limiti delle proprie risorse, a sostenere tutte le iniziative che abbiano come obiettivo l’estensione del benessere e dei diritti degli animali stessi".