Notte di fuoco a Vendicari, in cenere 5 ettari di canneto: danni ingenti

I vigili del fuoco stanno lottando contro le fiamme a Vendicari. Numerose squadre stanno cercando di fronteggiare le fiamme partite ieri pomeriggio poco prim delle 17.30. Stanno operando i vigili del fuoco di Siracusa (distaccamento dei vigili del fuoco volontario di Pachino, la squadra del distaccamento di Noto, di Palazzolo e l’ABP - autobotte pompa - di Siracusa). I pompieri sono impegnati a contrastare un vasto incendio a Vendicari presso la IX strada di San Lorenzo (Noto). Allo stato attuale l'incendio ha bruciato circa 5 ettari di canneto. I vigili del fuoco f stanno lavorando con la Forestale e la Protezione civile di Noto, per creare, tramite escavatore, un’area tagliafuoco per cercare di arginare l'avanzamento dell' incendio. Domani mattina, se non si riuscirà a spegnere l’incendio entro la nottata, si dovrà ricorrere all’intervento del mezzo aereo, impossibilitato ad operare di notte.