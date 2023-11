Un'Audi A3 in un canalone: 2 morti nel Trevigiano

È di due vittime e 2 feriti gravi il bilancio di un incidente avvenuto nella notte in via Roma all'altezza del civico 18 a Omelle, in provincia di Treviso.Intorno alla mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, una macchina Audi A3 condotta da un 27enne di origini indiane, ma residente in provincia di Treviso, con a bordo altre tre persone, è fuoriuscita dalla sede stradale, finendo in un canale di scolo parallelo alla carreggiata.A perdere la vita il 27enne che guidava l'auto e uno dei passeggeri, mentre le altre due persone sono state trasportate all'ospedale di Treviso dal personale sanitario giunto sul posto. Le due salme sono state trasferite nell'ospedale di Oderzo.Sono in corso le indagini dei carabinieri della locale stazione per accertare le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.