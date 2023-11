Raffica di sbarchi a Lampedusa, due migranti risultano dispersi

Due migranti sono caduti in acqua e sono dispersi. A raccontarlo ai militari della motovedetta Cp281 della guardia costiera che hanno soccorso un barchino di 6 metri, sono stati 67 somali, gambiani e ivoriani che erano a bordo del natante e che hanno iniziato il viaggio da Sfax in Tunisia, pagando 1.500 dinari tunisini a testa.

Il gruppo è sbarcato ieri sera a Lampedusa dove nell'arco di 24 ore ci sono stati 12 approdi con un totale di 583 persone. Dopo mezzanotte, un nuovo sbarco con 48 etiopi e sudanesi che sono stati trasbordati dall'imbarcazione di 7 metri, lasciata alla deriva, dai militari della motovedetta V1102 della guardia di finanza. Sono 362, compresi 79 minorenni non accompagnati, i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa da dove, ieri sera, erano state trasferite 266 persone giunte all'alba a Porto Empedocle. Per questa sera, su disposizione della Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, è stato disposto lo spostamento di tutti gli ospiti della struttura di contrada Imbriacola, sempre con traghetto di linea per Porto Empedocle, e se non vi saranno, nel corso della giornata, nuovi e ulteriori sbarchi il centro verrà svuotato.