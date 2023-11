Modica, a Cava Ispica camion in bilico su scarpata "recuperato" dai pompieri

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente verificatosi questa mattina lungo la strada provinciale che dal Parco archeologico di Cava Ispica conduce a Rosolini. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica e del comando provinciale per rimettere in carreggiata un camion che, dopo avere abbattuto un tratto di muro a secco, è rimasto in bilico sul ciglio della strada. Il conducente del camion, a causa della strada bagnata, ne aveva perso il controllo in corrispondenza di una curva e l'automezzo era scivolato verso il terrapieno. E' stato lo stesso conducente a dare l'allarme ai Vigili del fuoco che sono intervenuti con l'autogru ed hanno riportato il camion sulla strada. Illeso il conducente del mezzo. Il traffico ha subìto qualche rallentamento. Sul posto una pattuglia della Polizia locale di Modica.