Vulcanologo: attività dell'Etna si arresta bruscamente

Si è "bruscamente arrestata"l'attività del cratere di Sud-Est dell'Etna che ieri sera era caratterizzata da esplosioni stromboliane e che aveva anche prodotto una piccola colata lavica diretta verso sud-ovest. Lo scrive sul suo profilo Facebook il vulcanologo dell'Ingv di Catania, Boris Bhencke, postando due foto del vulcano in eruzione concludendo il post con la scritta "per ora" . I livelli del tremore dei condotti interni, che segnalano la risalita di magna nell'edificio vulcanico, dalla notte scorsa sono scesi, pur rimando su valori medio-alti. L'allerta Vona, ilbollettino per l'aviazione dell'Ingv di Catania sull'Etna, restaancora arancione. L'attuale attività eruttiva del vulcano attivopiù alto d'Europa non impatta sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.