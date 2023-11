Catania, controlli su paninari e giostrai nella zona di Ognina

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina di Catania, avvalendosi della collaborazione di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Locale, hanno effettuato una attività di controllo nella zona del lungomare di Catania, con particolare attenzione alle aree di piazza Mancini Battaglia e di piazza Nettuno, con la vicina via del Rotolo.

Nel corso dei servizi sono state controllate complessivamente 101 persone e 52 veicoli e sono state accertate diverse violazioni di norme del Codice della Strada, soprattutto per la mancata sottoposizione alla periodica visita revisione dei veicoli.

In via Del Rotolo sono stati passati al setaccio le 8 attività di somministrazione food truk presenti. In un caso, gli agenti hanno accertato l’occupazione abusiva del suolo pubblico e hanno applicato le conseguenti sanzioni amministrative al titolare.

I controlli, inoltre, sono stati estesi alle giostre presenti in piazza Nettuno, dove gli agenti hanno accertato che una di queste non era autorizzata. Al titolare è stata, dunque, comminata la prevista sanzione per l’esercizio senza licenza dell’attività. In totale le sanzioni applicate ammontano a circa 3.000 euro. Infine, sono stati controllati 18 soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.