Un 45enne muore dopo essere caduto dalle scale: giallo a Biancavilla

E' giallo sulla morte di un uomo di circa 45 anni avvenuta ieri sera in un ospedale di Catania. L'uomo sarebbe deceduto cadendo dalle scale nella sua abitazione a Biancavilla. La morte sarebbe avvenuta dopo il trasporto dei sanitari del 118 in ospedale, dove sarebbe giunto già in gravi condizioni. I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno riferito che le loro indagini sono ancora in corso e che ulteriori dettagli potrebbero giungere nelle prossime ore.