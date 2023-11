E' morto a Catania, l'ex senatore del Centro destra Nino Strano

E'morto stamattina a Catania l'ex deputato e senatore Nino Strano. Aveva 73 anni e da tempo era malato. La sua 'carriera' politica era iniziata nel consiglio Comunale di Catania dove venne eletto nel Msi nel 1976, restando in Aula fino al 1993. In quell'anno si candida alla presidenza della provincia di Catania alle prime elezioni dirette e, senza il sostegno di alcuna lista, ottiene il 13 per cento dei voti.

Dal 1994 è deputato e assessore alla Regione Siciliana e viene riconfermato fino al 2001 con Alleanza nazionale. In quell'anno è eletto alla Camera nelle liste di An, mentre nel 2006 conquista un seggio al Senato.

Il 24 gennaio 2008, in occasione della caduta del secondo governo Prodi, durante il dibattito a Palazzo Madama all'annuncio dell'avvenuta sfiducia da parte del presidente Marini, celebrò platealmente la caduta dell'esecutivo di centrosinistra insieme al collega Domenico Gramazio, stappando una bottiglia di spumante e facendo mostra di mangiare mortadella, scusandosi poi dell'accaduto.