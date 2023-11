Il popolo del Pd in piazza a Roma: sono 50 mila, mille dalla Sicilia

Circa 50 mila persone sono in Piazza del Popolo a Roma, dove è in corso la manifestazione del Pd.

E' quanto rendono noto fonti Pd. "La piazza è strapiena - viene aggiunto - e ancora stanno arrivando dei pullman". Dopo cinque anni il Pd torna in piazza in una grande manifestazione nazionale che nelle intenzioni vuole rinsaldare i legami con il proprio "popolo", come ha detto Elly Schlein, dopo "le fratture e le ferite degli anni scorsi". Ma vuole anche gettare le fondamenta di quel campo largo, unica prospettiva per rendere praticabile l'alternativa al centrodestra. Oggi, infatti, in piazza del Popolo a Roma, non ci saranno solo gli esponenti Dem, da Schlein a Stefano Bonaccini, ma anche quelli di M5s, guidati da Giuseppe Conte, e di Avs, l'alleanza di Sinistra italiana e dei Verdi.

I 175 pullman, i 7 treni speciali, e i 150 volontarie e volontari mobilitati per l'occasione, daranno vita a una manifestazione che propone dei contenuti che possono essere il nucleo della piattaforma del campo largo e che rappresentano anche una "contro manovra" rispetto a quella del governo Meloni: difesa della sanità pubblica, lotta per salari dignitosi, giustizia climatica, giustizia sociale, difesa dell'unità del Paese di fronte all'autonomia differenziata del governo. Il recente accordo con l'Albania e la proposta di riforma costituzionale dell'esecutivo, daranno altri motivi per alzare la voce.Fin qui le cose facili. Ma nella piattaforma della manifestazione c'è anche il tema complesso della pace, che per quanto riguarda la guerra in Ucraina ha diviso le scelte di Pd e M5s, ma che sul dramma in Medio Oriente vede i due partiti uniti nel chiedere una tregua umanitaria a Gaza. Anche due bandiere della Palestina sventolano alla manifestazione del Pd a Piazza del Popolo a Roma. Le bandiere, tenute da alcuni manifestanti con la kefiah, sono riuscite ad entrare in piazza perchè nascoste per eludere il servizio addetto alla sicurezza.

E' una Schlein a tutto campo quella che parla al popolo del Pd dal palco di piazza del Popolo a Roma. Dai migranti, al salario minimo, alle riforme , la segretaria del Pd rilancia una piattaforma di opposizione. "Siamo noi a dover ricostruire un campo progressista. Siamo qua per costruire una speranza al Paese, e questa piazza è la nostra risposta. Da questa piazza parte una fase nuova, non ci lasciamo qui, dovremo continuare a lavorare insieme, giorno per giorno, e non lo facciamo da soli. L'alternativa c'è, se la facciamo vivere insieme, continueremo a cercare convergenze con le altre forze di opposizione". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla manifestazione di piazza del Popolo, "Per un futuro più giusto, l'alternativa c'è"

"Con l'Albania non c'è alcun accordo, perché gli accordi devono passare dal Parlamento e non abbiamo visto nulla. Forse perché sanno che viola la Costituzione, è un respingimento verso un Paese terzo. Meloni fa di tutto pur di non cambiare le regole europee e chiedere a Orban di fare la sua parte". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla manifestazione di piazza del Popolo, "Per un futuro più giusto, l'alternativa c'è". "Penso al decreto Caivano: la repressione non basta se non c'è la cura e l'assistenza delle persone. Così come sul contrasto alla violenza di genere al repressione non basta" ha precisato Schlein.

Poi le riforme. "La riforma costituzionale è un'arma di distrazione di massa. Domani con questa riforma sarebbe una persona a decidere del voto del Parlamento, cambia tutto, smantella la repubblica parlamentare. Giù le mani dalle prerogative del Presidente della Repubblica, è una deriva plebiscitaria. Giorgia Meloni non vuole governare ma comandare, la destra ha sempre sognato di smantellare la Repubblica parlamentare per l'uomo solo al comando, ma la storia di questo Paese ha dato e non è andata bene" ha detto la segretaria del Pd.

Sulla guerra in Medio Oriente la segretaria del Pd afferma che "La brutalità di Hamas non giustifica altra brutalità sui civili palestinesi. E bisogna contrastare il rigurgito di antisemitismo, per poter dire a Liliana Segre: non non sei vissuta invano". "Siamo per chiedere la pace, un cessate il fuoco umanitario, basta con il massacro dei civili, con le bombe che cadono su scuole ospedali e campi profughi. Chiediamo di liberare gli ostaggi e proteggere i civili, di riprendere un percorso di pace verso la soluzione due popoli e due Stati. Uno esiste già ma l'altro ancora manca per un colpevole abbandono della comunità internazionale. Non valgono di meno le loro sofferenze". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla manifestazione di piazza del Popolo, "Per un futuro più giusto, l'alternativa c'è".

Conte in piazza: 'Sono per il campo giusto'

"Io sono per il campo giusto e non per il campo largo. Siamo oggi qui per confermare il dialogo che abbiamo già avviato col Pd e per confermare tutto il nostro dissenso, forte, alle politiche del governo, a partire dalla manovra, che è una sciagura per il paese, nulla di nulla, solo mortificazioni". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, arrivando alla manifestazione del Pd, in piazza del Popolo a Roma.

''In una piazza del Popolo strapiena sono quasi 1000 i siciliani e le siciliane presenti. Una emozione straordinaria. Siamo qui, alla manifestazione nazionale del PD, per protestare contro questa manovra di bilancio iniqua e dannosa e per gridare la nostra voglia di un'Italia diversa sui diritti, sulla giustizia sociale, sulla sanità e per sostenere la battaglia per il salario minimo''. Così il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, da piazza Del Popolo a Roma, dove è in corso la manifestazione ''Per un futuro più giusto. L'alternativa c'è'', indetta dal PD nazionale, guidato da Elly Schlein. Una vera e propria mobilitazione, dalla Sicilia, con numeri che non si ricordano da anni: erano annunciate circa 600 tra siciliane e siciliani grazie a due treni speciali (partiti ieri da Palermo e da Siracusa-Catania. Ma a questi si sono aggiunti anche coloro che in aereo e con mezzo proprio hanno infoltito la presenza siciliana con presenze da ogni parte dell'Isola. Ci sono rappresentanti delle federazioni di Palermo e Catania, Agrigento e Trapani, Messina, Ragus,a Siracusa, Enna e Caltanissetta. In piazza del Popolo, tra gli altri, diversi tra deputati e senatori eletti in Sicilia, parlamentari regionali e diversi componenti della segretaria regionale tra cui Cleo Li Calzi, Alfredo Rizzo e Sergio Lima, questi ultimi si sono occupati degli aspetti logistico-organizzativi della trasferta. ''Siamo un partito vivo che in Sicilia in particolare -dicono Lima e Rizzo - ha registrato una grande richiesta di partecipazione a questa manifestazione. Testimoniata dalla massiccia presenza oggi a Roma. Tanti i militanti ma numerosi anche coloro, in gran parte giovani dei collettivi e studenti universitari, anche non iscritti al PD, che comunque condividono la piattaforma della manifestazione''.