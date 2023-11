Calcio, big match per il Modica: al "Barone" arriva la Nebros

Secondo big match consecutivo per il Modica; dopo la trasferta vittoriosa di Gela è tempo di ospitare al “Vincenzo Barone” la Nebros, formazione che occupa la quinta posizione in classifica e che ha dimostrato a più riprese di essere una compagine ostica da affrontare.

Ecco la lista dei convocati per la sfida di Domenica alle 15:00 allo Stadio “Vincenzo Barone”:

Portieri: Genovese L., Marino, Trovato.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Mortellaro, Musso, Vindigni.

Centrocampisti: Aprile, Cicero, Guerci, Incatasciato, Palermo, Prezzabile.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Grasso, Kebbeh, Manfrè, Savasta