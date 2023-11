Automobilismo, si corre la Giarre-Milo: 137 iscritti

Record italiano di iscrizioni, ben 137, per la 22ª edizione dello Slalom Giarre – Milo, in programma domenica 12 novembre. Quest’anno nessun’altra gara di specialità, sull’intero territorio nazionale, ha raggiunto numeri così importanti. La storica competizione, finale nazionale trofei d’Italia Slalom Aci sport, è organizzata dall’Automobile Club Acireale, in sinergia con l’A.s.d. Scuderia Giarre Corse e con il patrocinio dei Comuni di Giarre e Milo. In gara anche il neo campione nazionale di specialità Michele Puglisi (nella foto)