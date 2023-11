Volley Modica corsara a Sabaudia: successo 3 set a zero

Plus Volley Sabaudia 0

Avimecc Volley Modica 3

Parziali: 20/25, 17/25, 17/25

Plus Volley Sabaudia: Andriola 5, De Paola 6, Ferenciac 1, Onwuelo13, Schettino, Urbanowicz 13, De Vito 5, Catinelli 1, Rondoni (L1), n.e. Bisci (L2), Mazza, Crolla, Della Rosa. All. Leondino Giombini; Ass: Tony Bove.

Avimecc Volley Modica: Raso 10, Di Franco 8, Putini 2, Chillemi 10, Buzzi 10, Spagnol 16, Nastasi (L1), n.e. Turlà, Capelli, Cascio, Tidona, Lombardo (L2), Giudice. All. Enzo Distefano; Ass: Salvo Nicastro.

Arbitri: Luigi Pasciari e Davide Morgillo

Primo successo in trasferta della Volley Modica che al “PalaVitaletti” di Sabaudia batte in tre set in 78' di gioco i padroni di casa della Plus Volley.Prova di carattere per i “Galletti” di coach Enzo Distefano che hanno subito messo le cose in chiaro mostrando immediatamente i muscoli alla formazione laziale.