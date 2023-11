Siracusa, al Lions Club Aretusa presentato il romanzo “La Verità sepolta” di Anselmo Madeddu

Un pomeriggio culturale al Lions Club Siracusa Aretusa – “La Verità sepolta” – Storia antica ma attuale raccontata da Anselmo Madeddu. Alla presenza delle più alte cariche lionistiche, dei club service FIDAPA Siracusa, Kiwanis Siracusa, Lions Host e Lions Archimede, autorità civili e numerosissimi ospiti si è svolto un momento di grande aggregazione fortemente voluto dal Club Aretusa invitando “Anselmo Madeddu a presentare la sua opera “La verità sepolta” uscito nelle librerie ad agosto 2023.

Ha fatto da moderatrice la giornalista Laura Valvo che ha dialogato con l’autore e con il Presidente del Club.

In apertura il Presidente Durante ha raccontato il perché della serata e le motivazioni che hanno spinto il club ad organizzare un incontro di alto contenuto artistico e culturale, impegnativo e avvincente dettato non solo dalla curiosità di approfondimento, ma soprattutto dalla volontà di valorizzare quella cultura storica del territorio Siracusano che con questa pubblicazione lo valorizza e lo rende più attrattivo.

Durante ha spiegato perché è importante che anche i club service lavorino per creare un forte senso di appartenenza al territorio, coccolando e valorizzando i talenti locali facendo emergere quanto di positivo c’è in un territorio sempre più dimenticato.

La serata è proseguita con la presentazione dell’opera, con le tante trame oscure che si intrecciano in questa vicenda che seppur antica appare oggi di grande attualità.