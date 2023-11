Carnevale di Avola, nuove regole: spazi gratuiti ai maestri carristi

L'Associazione Avvenire Sud è lieta di annunciare con entusiasmo che il Consiglio Comunale ha approvato significative modifiche al regolamento del Carnevale di Avola, rappresentando una pietra miliare nella storia della nostra amata festa.

Le modifiche, concentrate su aspetti tecnici e organizzativi, introducono un elemento chiave: l'articolo 20, dedicato alla concessione di spazi a titolo gratuito ai maestri carristi avolesi per la realizzazione delle opere carnascialesche. Questa innovazione promette di dare un nuovo slancio creativo al nostro carnevale, coinvolgendo la comunità in modo più ampio e rendendo l'evento ancora più vibrante e partecipativo.

L'Associazione Avvenire Sud, sotto la guida di un direttivo vigile e attento alle dinamiche cittadine e con il sostegno dei consiglieri Giovanni Rametta e Raluca Ioana Milea e dell'Assessore Deborah Rossitto, esprime la sua gratitudine al Consiglio Comunale per aver abbracciato questo cambio positivo. L’amministrazione comunale tutta ed in particolar modo l’assessora. Deborah Rossitto e l’assessore . Paolo Tanasi con la supervisione del la sindaca Rossana Cannata, ha reso possibile questo passo avanti per il Carnevale di Avola.

"Questa modifica rappresenta un passo avanti fondamentale per la nostra comunità e per il prestigio del Carnevale di Avola a livello nazionale", afferma il consigliere Giovanni Rametta. "Siamo grati per il supporto dei nostri consiglieri e dell'Assessore Rossitto, e non vediamo l'ora di vedere come questa nuova opportunità stimolerà la creatività e l'entusiasmo dei partecipanti."