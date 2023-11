Siracusa, è morta Barbara Bufardeci: fu vice presidente dell'Ortigia

Un grave lutto ha colpito il sette dell'Ortigia, ma anche il mondo sportivo siracusano. E' morta la vice presidente del Club. Barbara Bufardeci. Aveva un ruolo anche nella nazionale femminile di pallanuoto, er ala

team manage. L'annuncio della sua scomparsa è stato dato con un post sulla pagina Facebook della società biancoverde.

"Barbara è stata una donna formidabile, forte, instancabile, un punto di riferimento per chi è cresciuto nell'Ortigia e per chi ha avuto la fortuna di conoscerla e incontrarla - scrive la società -

Mamma di Andrea Negro, ex atleta dell'Ortigia, ma anche mamma adottiva per tanti atleti, che con lei, sotto il suo sguardo e il suo sorriso gentile, sono cresciuti. Per tutti noi, Barbara è stata una grande amica, sempre presente, da dirigente, da team manager della nazionale femminile e, ultimamente, anche da vice-presidente.

Con lei perdiamo un pezzo di noi, della nostra famiglia, del nostro cuore A Barbara, da oggi in poi, dedicheremo ogni momento importante per i colori biancoverdi che lei ha amato profondamente.

Il Circolo Canottieri Ortigia rivolge al figlio Andrea, al compagno Maurizio e ai familiari l'abbraccio più forte e affettuoso. Saluteremo la nostra Barbara domani pomeriggio alle ore 16.00 presso la chiesa di San Salvatore, a Siracusa.