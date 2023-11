Domenica di dolore a Solarino per l'ultimo addio a Chiara Adorno

Solarino è in lacrime per Chiara. I suoi sogni sono stati infranti da una tragedia che si è consumata lunedì sera a Catania. Dove la studentessa universitaria studiava Scienze biologiche. Prima una moto, poi un'auto l'hanno travolta. A Solarino è la domenica del pianto, della commozione per l'ultimo addio. Ci sono anche rappresentate le Comunità del comprensorio, Floridia, dove la ragazza si era diplomata al 'Leonardo Da Vinci' ed anche Canicattini Bagni. Presente ai funerali di Chiara anche il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno ed il parlamentare regionale, Tiziano Spada. Ad attendere il feretro c'è tantissima gente davanti la chiesa Madre. Ci sono i parenti, gli amici ed i compagni di scuola di Chiara, arrivati da Floridia per renderle omaggio. Alle 11,46 il carro funebre si ferma davanti la chiesa e su Solarino cala un silenzio surreale. C'è il primo cittadino, Peppe Germano, quello di Floridia, Marco Carianni e due metri più indietro Paolo Amenta, sindaco di Canicattini Bagni. Da Catania è arrivato anche il rettore dell'Università, Francesco Priolo, in segno di vicinanza e solidarietà con la famiglia Adorno. La chiesa non riesce ad accogliere tutti e molti seguono il rito funebre dall'esterno. Il celenbrante durante l'omelia ha detto rivolgendosi ai genitori ed alla sorella di Chiara " che la morte non spezza i legami d'amore".

Poi è stata la volta delle amiche di Chiara salire sul pulpito per il saluto finale. Cinque volte hanno pronunciato il nome della ragazza scomparsa prematuramente: "Meravigliosa Chiaretta ti salutiamo per l’ultima volta e ci dispiace non averti abbracciata quando potevamo farlo, resterai per sempre nei nostri cuori".

Emozionante e struggente quando hanno preso parola i genitori e la sorella della ragazza, rimasti nel loro dolore composto al primo banco della Chiesa Madre. A prendere per prima la parola è stata Mariaantonietta Gallo. La mamma ha la voce bassa e spezzata da un'emozione fortissima. " Questi 18 anni che abbiamo passato insieme sono stati ricchi, pochi, ma pieni d’amore. Mi dicevi col tuo sorriso, mi piace vivere in questa famiglia, mi piace Catania, come mi piacete voi. Chiara mi ha insegnato ad apprezzare tutto della vita. Sei stata un angelo che ha illuminato la mia vita. Signore ti ringrazio di questo regalo della vita, adesso te la restituisco. Lei per me e per tutti noi, è preziosa".

Papà Michele dice "che Chiara lo abbracciava sempre, era stupenda. Non so come farò senza di lei, a resistere a così tanto dolore". "C'è una cosa che non ti ho mai detto - dice Egle - ti amo, ti amo. Condividevamo tutto". Al funerale c'è pure Francesco 'Ciccio' il fidanzatino di Chiara, scampato alla tragedia di Catania per un miracolo. Difficilmente potrà dimenticare quella scena dell'horror che ha vissuto mentre era mano nella mano con Chiara. Solo 13 quando il feretro esce dalla chiesa. Parte l'applauso dei presenti, ma anche il corteo funebre con uno striscione con la scritta "Ogni tramonto avrà il tuo sorriso, resterai per sempre nei nostri cuori. dolce Chiara". Poi volano in cielo i palloncini bianchi. Anche il cielo è triste: l'azzurro è coperto dalle nuvole grigie.

