Perde il controllo della moto sulla Statale 121: resta ferito ad Adrano

- Incidente questa mattina tra le 9,30 e le 9,45 sulla Strada Statale 121 Catanese, nel territorio appartenente al Comune di Adrano, nel Catanese. Secondo quanto riferito dai Carabinieri della Compagnia di Paternò, giunti sul posto assieme ai sanitari del 118, un uomo di 29 anni alla guida della sua moto, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del suo mezzo che è andato completamente distrutto. Sempre secondo quanto detto dai militari, l'uomo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania in gravi condizioni, ma le sue attuali condizioni ancora non si conoscono con certezza.