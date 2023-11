Due sbarchi a Lampedusa, arrivati 150 migranti

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa dove sono approdati, durante la notte, in 150. All'hotspot, al momento, ci sono 354 persone. Il primo approdo e' avvenuto poco dopo la mezzanotte: a bordo di un barcone di 15 metri viaggiavano 107 siriani, pakistani, bengalesi ed egiziani. A soccorrerli una motovedetta della Guardia di finanza. Il natante, salpato da Zawia, in Libia, e' stato sequestrato. A seguire una motovedetta della Capitaneria ha soccorso e trasbordato 43 persone di nazionalita' sudanese, eritrea ed etiope. Il gruppo viaggiava su un barchino di 7 metri. Il natante, partito da Chebba, in Tunisia, e' stato lasciato alla deriva, mentre il gruppo e' stato trasbordato e portato a molo Favarolo. Ai soccorritori hanno riferito di aver pagato 2mila dinari tunisini a testa per il viaggio. Ieri, sull'isola, ci sono stati 4 sbarchi per un totale di 194 migranti. I soccorritori hanno recuperato pure il cadavere di un eritreo di 28 anni. Ieri sono stati trasferiti 350 migranti che sono arrivati all'alba a Porto Empedocle. Per oggi, al momento, non sono stati disposti trasferimenti.