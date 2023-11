Calcio, il Modica vince in rimonta sulla Nebros: finisce 2 a 1

Una rimonta in poco più di 5 minuti e il Modica conserva la testa della classifica del girone B di Eccellenza. Al "Barone", dopo il calcio di rigore messo a segno dall'ex di turno, Ancione, i padroni di casa pareggiano con un gran gol di Prezzabile e, quindi, completano la rimonta con Agodirin che insacca di testa un assist di Savasta. Partita dura, come si prevedeva, resa più difficile dalle parate del portiere ospite che ha tolto le castagne dal fuoco alla Nebros in più di una occasione.