Siracusa a due marce, 2 gol al Sant'Agata e primo posto in classifica col Trapani (foto Cilmi)

Un Siracusa a due velocità. Quello del primo tempo in ombra, nella ripresa il risveglio dell'uragano. Bastano tre minuti di pressione ed il Sant'Agata torna a casa con due gol nel sacco. Poi si vede all'opera il Siracusa che tutti conoscono, all'undicesima vittoria di fila e l'aggancio alla vetta, in condominio con il Trapani che ha osservato il turno di riposo. In testa pure la Vibonese . Sul 2 a 0 per i padroni di casa, il Sant'Agata ha cercato disperatamente il gol per riaprire la partita, lasciando praterie al Siracusa che sulle ripartenze ha sprecato almeno due marcature. Non c'è stata la goleada a cui il Siracusa ci ha abituati, ma il divario tecnico in campo è stato abissale. La capolista con il passo di una prima della classe, gli ospiti che hanno dimostrato di essere una squadra competitiva ma fuori dalla portata degli azzurri. Da segnalare la protesta degli ultrà della curva 'Anna' che hanno protestato rimanendo fuori dallo stadio, contro i provvedimenti adottati dalla Questura fra divieti e Daspo. A fine partita gli azzurri hanno lasciato il campo per andare a ringraziare i sostenitori rimasti in piazza Leone Cuella.

Tornando alla gara, poche emozioni nel primo parziale. Dopo 3 minuti dalla ripresa, a sbloccare il risultato ci pensa Alma. Poi il raddoppio di Arcidiacono al 53', chiude la pratica Sant'Agata. Quasi 4 mila gli spettatori presenti al 'De Simone.

(FOTO E VIDEO DI VALENTINO CILMI)

SERIE D - GIRONE I - 13^ GIORNATA - 12/11

Acireale - Castrovillari 3-3

La Fenice Amaranto - Vibonese 0-0

Locri - Canicatti' 2-1

Nuova Igea Virtus - Akragas 1-0

Portici - Gioiese 1-0

San Luca - Ragusa 0-2 (ieri)

Sancataldese - Afragolese 0-0

Siracusa - S. Agata 2-0

CLASSIFICA: Siracusa, Trapani, Vibonese 31 punti; Licata 21;

Fenice Amaranto, Afragolese 19; Citta' di S. Agata, Akragas 18;

Ragusa, Nuova Igea Virtus 17; Acireale 15; Canicattì 14;

Sancataldese 13; Locri 11; Portici 9; San Luca 5; Gioiese 4;

Castrovillari 3.

Castrovillari, San Luca 1 punto di penalizzazione Lamezia Terme ritirato dal campionato

PROSSIMO TURNO - 14^ GIORNATA - 19/11 Afragolese - Nuova Igea Virtus

Akragas - La Fenice Amaranto

Canicatti' - Sancataldese

Gioiese - Licata

Ragusa - Siracusa

S. Agata - Portici

Trapani - San Luca

Vibonese - Acireale