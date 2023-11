Il Palermo non crea pericoli, il Cittadella lo beffa nel finale: contestato Corini

Colpo del Cittadella che in pieno recupero passa al Barbera grazie a un gol di Pandolfi nella 13^ giornata del campionato cadetto. Partita lenta e con poche emozioni perché il Palermo pur tenendosi maggiormente in avanti non riesce a creare pericoli, mentre i veneti non concedono nulla. Il primo a farsi notare è il Cittadella al 13' con un ottimo cross dalla sinistra di Carissoni sul secondo palo per Vita che non riesce a colpire, ostacolato da Aurelio. Nel Palermo è Brunori uno dei più attivi ed è lui ad andare due volte al tiro al 21' e al 22' ma nel primo caso la palla viene deviata in angolo da Negro e nel secondo termina alta di poco. Al 25' ci prova Salvi dalla parte opposta e il suo traversone sfiora la traversa. I rosanero chiudono in avanti: al 44' conclusione di Insigne in area, palla deviata che arriva a Coulibaly che di testa manda il pallone sull'esterno della rete. Nella ripresa il tema del match non cambia con il Palermo che prova a offendere ma non è mai incisivo e non riesce a tirare una sola volta verso la porta avversaria, il Cittadella è ben messo in campo, controlla senza problemi e all'ultimo affondo al 98' colpisce: finta e cross di Carissoni e stacco di testa vincente di Pandolfi. I padroni di casa chiudono tra i fischi del loro pubblico.

La sconfitta per 1-0 rimediata allo scadere al Barbera con il Cittadella e i recenti risultati deludenti della squadra - comunque al terzo posto in classifica - hanno fatto infuriare i tifosi del Palermo. Al termine della gara i supporter rosanero, circa 200, hanno iniziato a inveire contro Corini e la squadra. "Corini vattene via", "Noi vogliamo gente che lotta", "Meritiamo di più" e "rispettate i nostri colori", alcuni dei cori lanciati all'ingresso del piazzale antistante lo stadio. Il Palermo nelle ultime cinque gare, di cui quattro in casa, ha raccolto solamente quattro punti, frutto di un pari al 104' contro lo Spezia e la vittoria di misura per 1-0 nel recupero con il Bresca. Poi le sconfitte interne con Lecco e proprio Cittadella, con in mezzo il ko del Ferraris con la Sampdoria.