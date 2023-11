Tonfo del Messina in casa, il Latina gli cala il tris: peggiore partita della stagione

Il Messina sprofonda al 'Franco Scoglio' e incassa tre gol dal Latina ed una bordata di fischi dai tifosi giallorossi. Chiude nel peggiore dei modi la gara più nefasta della stagione: I padroni di casa sono stati costretti a giocare il 10 uomini per l'espulsione di Frisenna.

Al 38′ il gambiano Jallow sorprende la difesa e batte Fumagalli. Poi l'inferiorità numerica del Messina fa il resto e nella ripresa la formazione laziale dilaga. Al 13′ il Latina chiude il match: Crecco batte un corner, Fumagalli toppa l’uscita e non può opporsi a Paganini, che di testa firma il 2-0. Il Messina crolla definitivamente. Chiude Del Sole che cala il tris al Messina. Per i biancoscudati è crisi nera.