Il Catania non rimonta contro l'Audace Cerignola: rossazzurri battuti di misura

Audace Cerignola - Catania termina con un risultato di 1-0 a favore della squadra di casa. La partita, giocata sul campo di Potenza, è stata caratterizzata da una rete di Malcore nei primi venti minuti del secondo tempo, risultato che ha permesso ad Audace Cerignola di conquistare i tre punti. Malcore si è dimostrato decisivo nel momento chiave della partita, mettendo a segno il gol che ha fatto la differenza. La difesa di Audace Cerignola ha svolto un ruolo cruciale nel preservare la propria porta, respingendo gli attacchi del Catania e assicurando la vittoria per la squadra di casa.

Il Catania ha cercato di rispondere, ma non è riuscito a trovare la via del gol durante l’incontro. La partita ha visto un’equilibrata lotta sul campo, ma alla fine Audace Cerignola ha conquistato la vittoria grazie all’efficacia di Malcore. Con questo risultato, Audace Cerignola ottiene tre punti preziosi, consolidando la propria posizione in classifica. Catania, d’altro canto, dovrà valutare la partita e prepararsi per le sfide future al fine di migliorare le proprie prestazioni.

Adesso i rossazzurri si aggrappano all'arrivo di Lucarelli. Una certezza c'è il tecnico toscano non può avere la bacchetta magica.