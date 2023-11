Bisceglie ha ricordato militari morti in missioni di pace

"La giornata odierna sia dedicata alla accorata memoria ma sia anche occasione di riflessione e impegno civile nella difesa e promozione dei valori di pace, democrazia, libertà e giustizia".

Lo ha detto Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie a margine della cerimonia che si è svolta oggi nella città del nord Barese per ricordare i caduti, civili e militari, nelle missioni internazionali per la pace.

Tra loro ci sono due biscegliesi: Carlo De Trizio, maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza dei carabinieri morto nel 2006 a Nassiriya e Pierdavide De Cillis, caporal maggiore dell'Esercito morto a Herat quattro anni più tardi. A loro è dedicata una lapide commemorativa su sui sono state deposte due corone di alloro.

"Siamo profondamente grati a Carlo e Pierdavide perché hanno donato la vita mentre operavano con coraggio e dedizione in territori oppressi dalla guerra, per alleviare le sofferenze delle popolazioni locali", ha aggiunto il primo cittadino. "È nostro dovere trasmettere ai giovani l'esempio di Carletto e Pierdavide, orgogliosamente figli di Bisceglie - ha concluso Angarano - Alle famiglie rinnoviamo il nostro caloroso abbraccio".